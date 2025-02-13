  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Чемпионка мира по танго об участии Медведевой в танцевальном проекте: «Это был классный эксперимент и сложный вызов самой себе»
0

Чемпионка мира по танго об участии Медведевой в танцевальном проекте: «Это был классный эксперимент и сложный вызов самой себе»

Чемпионка мира по танго Хамзина рассказала о работе с фигуристкой Медведевой.

Сагдиана Хамзина в паре с Дмитрием Васиным в 2018 году заняли первое место на чемпионате мира по танго в Аргентине. 

— Вместе с Дмитрием Васиным вы работали с российскими фигуристами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Как это было?

— Ребята обратились к нам за помощью, и мы с радостью согласились. Первые тренировки были в танцевальном зале, а позже мы перенесли хореографию на лед.

Никита и Вика профессиональны на все сто процентов. Дисциплину, самоотдачу и много титанического труда демонстрируют их многочисленные победы!

— Доводилось ли еще работать с фигуристами? С кем из фигуристов хотелось бы посотрудничать?

— Совсем недавно на проекте «Звездные танцы» на ТНТ мы потанговали с Ильдаром Гайнутдиновым и Женей Медведевой, когда готовились к эфирам. Думаю, скоро снимем видео и поделимся в соцсетях.

— Что скажете об успехах Жени в танцевальном шоу?

— Я считаю, это был классный эксперимент и сложный вызов самой себе. Женечка большая умница! Хореографы проекта отлично поддерживали каждую пару и переживали на бэкстейдже во время съемок.

— За фигурными катанием вообще следите?

— Бывает, тем более что танго на льду можно встретить довольно часто. И это всегда интересно. Хотела бы познакомиться со всеми нашими звездами фигурного катания лично.

— Видели, вы подписаны на Алину Загитову. У нее много фанатов, но встречаются и хейтеры…

— Алина — красивая девочка, лично мы пока не знакомы, но мне нравится за ней наблюдать. А хейтеры… Лично я к ним отношусь спокойно, пусть говорят и пишут, что хотят! — сказала Хамзина.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoНикита Кацалапов
logoВиктория Синицина
logoАлина Загитова
logoсборная России
logoЕвгения Медведева
женское катание
танцы на льду
Сагдиана Хамзина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Щербакова, Трусова, Медведева и Загитова выступят в шоу «Влюбленные в фигурное катание» 14 февраля
7025 января 2024, 13:46
Шоу с участием Медведевой, Загитовой и Туктамышевой пройдут в Пекине 27-28 января и в Чэнду 3-4 февраля
404 января 2024, 12:47
Как выглядят герои нашей фигурки в образах Барби и Кена? Загитова на пляже, Трусову не узнать, Дудаков – качок из 80-х
14930 июля 2023, 13:26
Рекомендуем
Главные новости
Азиатские игры-2025. Кагияма, Чха Чжун Хван, Шайдоров, Сато, Дай Дайвэй выступят с произвольными программами
526 минут назадLive
В Красноярске распроданы все билеты на финал Гран-при по фигурному катанию
9сегодня, 09:02
Азиатские игры-2025. Ким Чхэ Ен победила, Сакамото – 2-я, Йошида – 3-я, Самоделкина 4-я
103сегодня, 09:00
Жук о допуске к отбору на Олимпиаду: «В танцах на льду ребятам будет сложнее всего без поддержки, в одиночном катании и в парах можно хотя бы за счет контента себя показать»
5сегодня, 08:05
Ирина Жук: «Приятно, что сейчас все куда больше зависит от выступления на старте, пресловутую очередь потихоньку ломают. Больше спорта появляется»
4сегодня, 07:48
Илья Авербух: «Именно такие люди, как Тарасова, двигают вперед всех нас. Один из столпов наших успехов прошлого и наших успехов настоящего»
3сегодня, 06:58
Алексей Ягудин: «Тарасова научила меня осознавать, что в жизни чудес не бывает. Если хочешь быть на пьедестале, нужно быть на десятки голов сильнее других»
21сегодня, 06:24
Жулин поздравил Тарасову с 78-летием: «Вы – великая женщина, великий тренер. Жалко, что не поработали со сборной России по футболу, успехи были бы налицо»
45сегодня, 06:16
Расписание финала Гран-при России в Красноярске
108сегодня, 05:55
Расписание зимних Азиатских игр в фигурном катании: там выступят Самоделкина, Сакамото, Кагияма, Шайдоров, Гейниш и Чигирев
2811 февраля, 06:09
Ко всем новостям
Последние новости
Станислава Константинова: «Мне кажется, что в отборе должны участвовать все победители ЧР. Возможно, у федерации есть мнение по мужчинам, но Дикиджи видится мне фаворитом»
5сегодня, 08:15
Тарасова поздравила Лакерника с 80-летием: «Желаю ему здоровья! Чтобы он продвигал свои новые идеи в фигурном катании»
1вчера, 19:51
Сихарулидзе о благотворительном вечере памяти жертв авиакатастрофы в Вашингтоне: «С удовольствием посетим, если нас пригласят»
16вчера, 18:12
Роднина о Винер: «Не редкое, но очень ценное явление в российском спорте»
1вчера, 17:31
Азиатские игры-2025. Йошида и Морита победили, Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин – 2-е, Танака и Нишияма – 3-и
вчера, 11:27
Чайковская, Качушкин и Кожемякина вошли в состав исполкома ФФККР
11 февраля, 13:36
Певица Ольга Серябкина: «Я поехала бы на соревнования, только если бы могла представлять Россию. Выступление под нейтральным флагом означает, что ты просто показываешь себя»
1611 февраля, 09:54
Лазарев о Давыдове: «Сергей Дмитриевич меня всегда очень сильно поддерживает. Я тренируюсь у него и ничего менять не планирую»
411 февраля, 07:58
Погибшего в авиакатастрофе фигуриста Александра Кирсанова похоронят в США 22 февраля
9 февраля, 10:03
«Допустили одну очень крупную ошибку, которая лишила нас пьедестала». Касинс и Брегей о 4-м месте на первенстве России
38 февраля, 18:02
Рекомендуем