Чемпионка мира по танго об участии Медведевой в танцевальном проекте: «Это был классный эксперимент и сложный вызов самой себе»

Чемпионка мира по танго Хамзина рассказала о работе с фигуристкой Медведевой.

Сагдиана Хамзина в паре с Дмитрием Васиным в 2018 году заняли первое место на чемпионате мира по танго в Аргентине.

— Вместе с Дмитрием Васиным вы работали с российскими фигуристами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Как это было?

— Ребята обратились к нам за помощью, и мы с радостью согласились. Первые тренировки были в танцевальном зале, а позже мы перенесли хореографию на лед.

Никита и Вика профессиональны на все сто процентов. Дисциплину, самоотдачу и много титанического труда демонстрируют их многочисленные победы!

— Доводилось ли еще работать с фигуристами? С кем из фигуристов хотелось бы посотрудничать?

— Совсем недавно на проекте «Звездные танцы» на ТНТ мы потанговали с Ильдаром Гайнутдиновым и Женей Медведевой, когда готовились к эфирам. Думаю, скоро снимем видео и поделимся в соцсетях.

— Что скажете об успехах Жени в танцевальном шоу?

— Я считаю, это был классный эксперимент и сложный вызов самой себе. Женечка большая умница! Хореографы проекта отлично поддерживали каждую пару и переживали на бэкстейдже во время съемок.

— За фигурными катанием вообще следите?

— Бывает, тем более что танго на льду можно встретить довольно часто. И это всегда интересно. Хотела бы познакомиться со всеми нашими звездами фигурного катания лично.

— Видели, вы подписаны на Алину Загитову. У нее много фанатов, но встречаются и хейтеры…

— Алина — красивая девочка, лично мы пока не знакомы, но мне нравится за ней наблюдать. А хейтеры… Лично я к ним отношусь спокойно, пусть говорят и пишут, что хотят! — сказала Хамзина.