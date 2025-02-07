Анна Сидорова о возможном возвращении Валиевой: «Главное, чтобы Камиле было хорошо. Она уже часть истории фигурного катания нашей страны»

Керлингистка Анна Сидорова рассказала, верит ли в возвращение Камилы Валиевой.

– Долгое время, пока у нас были международные старты, пристально следила за фигурным катанием, в особенности за девочками – сама являлась представительницей женского одиночного. Очень переживала, когда Женя Медведева и Алина Загитова выступали и приносили медали нашей стране. Я была на этой Олимпиаде и вживую болела за них. Также не могу не упомянуть Сашу Трусову, Камилу Валиеву и Аню Щербакову, потому что это мэтры нашего фигурного катания, создавшие современную историю, которая все еще звучит. Невероятно одаренные девочки.

В последнее время практически не слежу за российскими соревнованиями. Возможно, как раз из-за отсутствия международных стартов.

– Верите в возвращение Камилы?

– На мой взгляд, возвращаться всегда очень сложно. Понадобится какое-то время для того, чтобы вернуться в соревновательную форму. Но это совершенно точно реально. Камила удивительная, безумно талантливая, всегда украшение на льду. Другое дело, есть ли у нее самой мотивация. Сложно рассуждать со стороны. В любом случае, значительно важнее, чего она хотела бы сама. Чувствует в себе силы и достаточную мотивацию, чтобы вернуться и что-то доказывать кому-то или самой себе? – здорово. Прекрасное решение, я ее поддержу.

С другой стороны, Камила уже всем все доказала. Думаю, ни у кого в этом нет сомнений. Поэтому, если уже не готова посвящать столько времени, сил и здоровья тренировкам ради высших достижений и захочет просто кататься в свое удовольствие, то тоже ее поддержу.

Самое главное, чтобы Камиле было хорошо, бесспорно она уже часть истории фигурного катания нашей страны. Очень яркая фигуристка. Уверена, что украсит лед в любом амплуа, – сказала Сидорова .