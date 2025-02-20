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Антон Сихарулидзе: «Спасибо судьям, которые своей объективностью сохраняют конкуренцию у мужчин, они на две головы выросли благодаря этому»

Антон Сихарулидзе высказался о конкуренции в мужском катании в России.

«Самое ценное то, что наши парни действительно стремительно прогрессируют. То, что сейчас сделал Гуменник в Красноярске, – это был чемпионский прокат. И по набору элементов, и по выразительности, и по тому, как он доносил свою программу. Я давно такого в мужском одиночном катании у нас не видел – это было чудо.

То, что делают наши одиночники на каждом турнире, просто какая-то фантастика. И зрители это видят. Никто – ни специалисты, ни тренеры не могут предположить результат до окончания соревнований. И спасибо судьям, которые своим видением и объективностью сохраняют и поддерживают такую конкуренцию, она дает возможность парням развиваться, они на две головы выросли благодаря этому.

Все, кого вы перечислили, еще не на пике своей спортивной жизни, от каждого мы можем ожидать еще более интересного и зрелого катания. А значит, у нас есть все шансы увидеть конкурентоспособных российских парней на международных соревнованиях.

Отдельно отмечу Дикиджи – стал своего рода открытием сезона в России, парень с невероятным талантом. И прежде всего талантом прыгать – он делает сложнейший контент, включая четверной лутц, мы видели его четверной аксель. Но чтобы побеждать всех в мире, нужно добавлять в компонентах. Он и его тренер Олег Татауров знают об этом.

Кстати, у Татаурова это первый столь звездный ученик. Они очень слаженно работают вместе и слышат друг друга. Поэтому дают такой результат. Очень верим в их тандем», – заключил президент ФФККР.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
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Олег Татауров
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