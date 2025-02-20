Сихарулидзе о смене гражданства: «Когда это происходит просто для того, чтобы поучаствовать в соревнованиях, мне эта тема кажется диковатой»
Глава ФФККР Антон Сихарулидзе объяснил, когда считает нормой смену гражданства.
«Если спортсмен или спортсменка, совершеннолетний или несовершеннолетний вместе с родителями, переезжает жить в какую-либо страну, получает гражданство этой страны, живет там и обращается за сменой спортивного гражданства, то что тут скажешь. Это выбор человека – он волен жить там, где ему нравится, где ему удобно или где он нашел себе работу и так далее.
А когда это происходит просто для того, чтобы поучаствовать в каких-то соревнованиях, я эту тему не поддерживаю, мне она кажется диковатой. И вот этих людей я что-то не вижу в мировых лидерах.
Когда подтянемся мы, конкуренция возрастет еще больше и они поймут свое место в фигурном катании», – отметил Сихарулидзе.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
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