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Авербух об олимпийском отборе: «Думаю, федерация определилась, чьи фамилии будут. Поедут те, кто выиграл последний чемпионат России»

Илья Авербух заявил, что на олимпийский отбор поедут чемпионы России.

С 14 по 16 февраля в Красноярске пройдет финал Гран-при России. До 28 февраля Федерация фигурного катания России (ФФККР) должна подать списки на участие в отборочном турнире в Пекине. В заявку войдет один основной спортсмен или пара и один запасной.

«Насколько финал Гран-при повлияет на заявку на будущие Олимпийские игры? Никак не повлияет. Давайте смотреть этот замечательный турнир с прицелом на будущее.

С другой стороны, мы видим, как в секунду вообще все меняется, и мировые события в том числе. Поэтому я абсолютно не исключаю, что то, что сейчас вот так, через месяц может вернуться к разумному, настоящему, как и должно быть: отборы, три путевки и так далее. Требования, которые сейчас предъявляются к нашим ребятам, кривые.

Я думаю, если говорить про сегодняшний день, федерация определилась с тем, чьи фамилии будут. На мой взгляд, это абсолютно понятно, по чемпионату России они и должны быть.

Витает слух – я хотел его развеять – что якобы, если ты тренируешься в группе, которая запятнана допинг-скандалами, то ты уже не подходишь под критерии. Я позвонил Антону Сихарулидзе – он сказал, что это абсолютная чушь, нет такого.

[В заявке на отбор] будут те, кто выиграл последний чемпионат России. Все, точка», – сказал Авербух.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Каток»
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