Сихарулидзе о Гуменнике: «Я в восторге. Даже не припомню, чтобы за последние полтора-два года вызывал такие эмоции прокат у мужиков»
Сихарулидзе рассказал о восторге от проката Гуменника в финале Гран-при России.
Фигурист Петр Гуменник победил на соревнованиях в Красноярске, набрав 314,54 балла.
– Гуменник – это фантастика?
– Да, чудный прокат. Я в восторге. Уже даже и не припомню, чтобы за последние полтора-два года, чтобы вызывал такие эмоции прокат у мужиков.
Ну, великолепно, на самом деле, и по технике, и по элементам, и по восприятию программы, по голове. Он понимает, что он катает. Это очень достойно, большие ему поздравления, – сказал президент ФФККР Антон Сихарулидзе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
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