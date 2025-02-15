Сихарулидзе о Гуменнике: «Я в восторге. Даже не припомню, чтобы за последние полтора-два года вызывал такие эмоции прокат у мужиков»

Сихарулидзе рассказал о восторге от проката Гуменника в финале Гран-при России.

Фигурист Петр Гуменник победил на соревнованиях в Красноярске, набрав 314,54 балла.

– Гуменник – это фантастика?

– Да, чудный прокат. Я в восторге. Уже даже и не припомню, чтобы за последние полтора-два года, чтобы вызывал такие эмоции прокат у мужиков.

Ну, великолепно, на самом деле, и по технике, и по элементам, и по восприятию программы, по голове. Он понимает, что он катает. Это очень достойно, большие ему поздравления, – сказал президент ФФККР Антон Сихарулидзе.