Ягудин о современной молодежи: «Про деньги все. Раньше была какая-то идеология, спортом занимались, чтобы показать, что ты лучший из лучших»

Алексей Ягудин считает, что для современной молодежи важны только деньги.

«Про деньги все. Раньше была какая-то идеология. Раньше занимались спортом, чтобы показать, что ты лучший из лучших. Так учили, что для тебя только золото. Ты должен быть лидером. А сейчас условная фраза се ля ви — «такова жизнь». Ну, не получилось, и что?

Сейчас говорят: «Мы счастливы быть участниками этого спортивного праздника». Да меня ремнем бы отстегали, условно, если бы в 80-м году я сказал бы так. Нас учили быть королями и королевами на этом празднике, а не просто массовкой. Сейчас по-другому молодежь воспринимает какие-то жизненные моменты», – рассказал Ягудин в эфире подкаста Александра Соколовского.