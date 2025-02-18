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Ягудин о работе тренеров: «Система нужна во всем. Вина многих провалов – свобода, которую получают дети»

Алексей Ягудин поделился мнением о жесткости тренеров со спортсменами.

«Система во всем нужна. Выигрывают тренерские штабы. Мы говорим не о жестокости обучения детей, а о жесткости. И мне кажется, что вина провалов многих видов спорта – свобода, которую получают те дети, та молодежь, которые участвуют в той или иной спортивной секции.

Когда спортсмены говорят: «Не тронь меня, у меня тоже свое мнение», разваливается весь подход к спорту высоких достижений, который закончился бы победами», – сказал олимпийский чемпион Ягудин в подкасте Александра Соколовского.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт24
logoАлексей Ягудин
logoсборная России
мужское катание
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