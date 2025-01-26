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Чемпионат США. Чок и Бейтс победили в танцах на льду, Каррейра и Пономаренко – 2-е, Грин и Парсонс – 3-и, Морозов и Чен – 10-е

Мэдисон Чок и Эван Бейтс победили в танцах на льду на чемпионате США.

Чемпионат США

Уичито

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс – 223,52

2. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко – 210,79

3. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс – 205,37

4. Эмилия Зингас – Вадим Колесник – 204,17

5. Уна Браун – Гэйдж Браун – 193,37

6. Эмили Братти – Иэн Сомервилль – 193,28

7. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски – 186,83

8. Ева Пэйт – Логан Бай – 183,24

9. Лиа Несет – Артем Маркелов – 183,12

10. Аннабель Морозов – Джеффри Чен – 173,54

Произвольный танец

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс – 131,36

2. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко – 127,93

3. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс – 123,24

4. Эмилия Зингас – Вадим Колесник – 122,04

5. Эмили Братти – Иэн Сомервилль – 118,03

6. Уна Браун – Гэйдж Браун – 115,99

7. Лиа Несет – Артем Маркелов – 110,95

8. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски – 110,56

9. Ева Пэйт – Логан Бай – 109,60

10. Раффаэлла Конциус – Алексей Щепетов – 106,42

11. Аннабель Морозов – Джеффри Чен – 102,90

Ритм-танец

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс – 92,16

2. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко – 82,86

3. Эмилия Зингас – Вадим Колесник – 82,13

4. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс – 82,13

5. Уна Браун – Гэйдж Браун – 77,38

6. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски – 76,27

7. Эмили Братти – Иэн Сомервилль – 75,25

8. Ева Пэйт – Логан Бай – 73,64

9. Лиа Несет – Артем Маркелов – 72,17

10. Аннабель Морозов – Джеффри Чен – 70,64

Опубликовала: Мария Селенкова
logoсборная США
танцы на льду
Иэн Сомервилль
Энтони Пономаренко
Гэйдж Браун
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Катарина Вольфкостин
logoМэдисон Чок
Кристина Каррейра
Логан Бай
Димитри Царевски
Эмилия Зингас
Эмили Братти
Вадим Колесник
Ева Пэйт
Майкл Парсонс
результаты
Уна Браун
Кэролайн Грин
logoЭван Бейтс
Лиа Несет
Артем Маркелов
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