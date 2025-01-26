Чемпионат США. Чок и Бейтс победили в танцах на льду, Каррейра и Пономаренко – 2-е, Грин и Парсонс – 3-и, Морозов и Чен – 10-е
Чемпионат США
Уичито
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс – 223,52
2. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко – 210,79
3. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс – 205,37
4. Эмилия Зингас – Вадим Колесник – 204,17
5. Уна Браун – Гэйдж Браун – 193,37
6. Эмили Братти – Иэн Сомервилль – 193,28
7. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски – 186,83
8. Ева Пэйт – Логан Бай – 183,24
9. Лиа Несет – Артем Маркелов – 183,12
10. Аннабель Морозов – Джеффри Чен – 173,54
Произвольный танец
1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс – 131,36
2. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко – 127,93
3. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс – 123,24
4. Эмилия Зингас – Вадим Колесник – 122,04
5. Эмили Братти – Иэн Сомервилль – 118,03
6. Уна Браун – Гэйдж Браун – 115,99
7. Лиа Несет – Артем Маркелов – 110,95
8. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски – 110,56
9. Ева Пэйт – Логан Бай – 109,60
10. Раффаэлла Конциус – Алексей Щепетов – 106,42
11. Аннабель Морозов – Джеффри Чен – 102,90
Ритм-танец
1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс – 92,16
2. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко – 82,86
3. Эмилия Зингас – Вадим Колесник – 82,13
4. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс – 82,13
5. Уна Браун – Гэйдж Браун – 77,38
6. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски – 76,27
7. Эмили Братти – Иэн Сомервилль – 75,25
8. Ева Пэйт – Логан Бай – 73,64
9. Лиа Несет – Артем Маркелов – 72,17
10. Аннабель Морозов – Джеффри Чен – 70,64
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