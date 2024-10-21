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  • Бестемьянова о Дэвис и Смолкине: «Хочется видеть от них больше хода и эмоционального заряда. Не исключено, что по ходу сезона они добавят и смогут на что-то претендовать»
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Бестемьянова о Дэвис и Смолкине: «Хочется видеть от них больше хода и эмоционального заряда. Не исключено, что по ходу сезона они добавят и смогут на что-то претендовать»

Наталья Бестемьянова посоветовала, над чем работать Диане Дэвис и Глебу Смолкину.

Дэвис и Смолкин, выступающие за сборную Грузии, заняли четвертое место на этапе Гран-при в США. 

«Диана и Глеб находятся в хорошей форме, заряжены на успех. Но еще сыровата произвольная программа, хочется видеть от них больше хода и эмоционального заряда. Не исключено, что по ходу сезона они добавят и смогут на что-то претендовать.

Готовы ли они бороться с фаворитами? Еще рано об этом говорить. Надо в любом случае совершенствоваться. Хорошо, что они ищут проблему в себе, а не в окружении или судьях, как это у нас часто бывает», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Девятое место на этапе Гран-при заняли представители США Аннабель Морозов и Джеффри Чен.

«Это дебютное выступление их пары, поэтому сложно как-то оценивать. Видно, что произвольная программа еще очень сырая, нужен более законченный материал. При этом заметно, что Аннабель нашла себе сильного партнера, которого она достойна. Очень за нее рада в связи с этим. Теперь надо себя реализовать, нужно время, эта пара только родилась», – отметила Бестемьянова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
танцы на льду
logoсборная США
logoНаталья Бестемьянова
сборная Грузии
logoАннабель Морозов
logoДиана Дэвис
logoГлеб Смолкин
Джеффри Чен
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