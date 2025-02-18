Циципас о трехмесячной дисквалификации Синнера: «Не знаю, что за этим стоит»

Стефанос Циципас прокомментировал дисквалификацию Янника Синнера.

Напомним, первая ракетка мира отстранен на три месяца в соответствии с соглашением с WADA. Он не сможет играть на турнирах с 9 февраля по 4 мая.

«Не могу судить, потому что я действительно не знаю, что там произошло. Это действительно непростая ситуация: я вижу, как люди тыкают в него пальцем и что-то утверждают.

Это трудная ситуация. Я пытаюсь представить себя в подобных обстоятельствах, зная, что меня в чем-то обвиняют, в чем нет полностью моей вины. Не знаю, что сказать. Это то, что не хотелось бы комментировать, потому что я не знаю точно, что за этим стоит», – сказал Циципас в интервью ютуб-каналу BB Tennis.

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