Бублик о допинговом деле Синнера: «Мне почему-то кажется, что если бы меня отстранили, то отстранили бы на 4 года. И со мной бы даже никто не разговаривал»

Александр Бублик прокомментировал дисквалификацию Янника Синнера.

Напомним, первая ракетка мира отстранен на три месяца в соответствии с соглашением с WADA. Он не сможет играть на турнирах с 9 февраля по 4 мая.

– Если бы мы все могли договариваться так, как договаривается Синнер, было бы здорово.

– Ты считаешь, что это справедливо или нет?

– Я считаю то, что если есть возможность договариваться, то она должна быть предоставлена всем. Там [в заявлении WADA] ниже прямым текстом сказано, что они договорились. Как договорились? С кем договорились? Тогда, получается, мы тоже можем договариваться? Но мне почему-то кажется, что если бы меня отстранили, то отстранили бы на 4 года. И всех нас вместе взятых (улыбается) .

– Кейс Маши Шараповой очень похож на то, что было у Синнера.

– Не, ну это показательно. Если люди договариваются, то должны договариваться все. Иметь возможность договориться... Причем, непонятно же, мы не видим, что там вообще происходит, нет прозрачности никакой. Понятное дело, что мне здесь рассуждать, мне все равно, он у меня «Шлема» не забирает. Он меня обыграет и с допингом, и без него. Но если бы я был в позиции, что проиграл ему два или три финала «Шлема», то я бы расстроился. Поэтому должна быть некая прозрачность. То есть как [это было]: ему сказали 3 года, а он такой – нет, 2 месяца. Ему сказали: ладно, давай три [месяца] (улыбается) . То есть, да, непонятно. Если все договариваются, то давайте тогда договариваться. Это здорово, если в будущем будут проблемы. Потому что я был на двух пропусках [допинг-тестов]. Вот даже здесь, например. Я указал неправильный отель – не знал, что его поменяли. Они [допинг-офицеры] могли прийти, но не пришли. Попал бы я случайно [на третий пропуск], то думаю, что меня бы отстранили на 3 года и со мной бы даже никто не разговаривал. Если кейс Янника приведет к тому, что мы сможем договариваться в будущем и иметь как минимум презумпцию невиновности, то это будет здорово для нас, для будущих поколений, – сказал Бублик в интервью ютуб-каналу BB Tennis.

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