Джокович об исходе допингового дела Синнера: «Пришло время что-то сделать и заняться системой»

Новак Джокович прокомментировал дисквалификацию Янника Синнера.

Напомним, первая ракетка мира отстранен на три месяца в соответствии с соглашением с WADA. Он не сможет играть на турнирах с 9 февраля по 4 мая.

«Кажется, что можно повлиять на результат, если вы топовый игрок и имеете доступ к лучшим адвокатам. Синнер и Швентек невиновны, это доказано.

Янник отстранен на три месяца из-за халатности и ошибок его команды, которая работает в туре. Это то, что лично я и многие другие игроки считаем странным.

Я разговаривал с несколькими игроками – не только в последние несколько дней, но и в предыдущие месяцы. Большинство из них не удовлетворены тем, как прошел весь процесс, и не считают его справедливым. Многие считают, что имел место фаворитизм.

Мы видели случаи Симоны Халеп, Тары Мур и других игроков, которые, возможно, менее известны – они годами боролись за разрешение своих дел или были отстранены на долгое время. Я думаю, что правда пришло время что-то сделать и заняться системой, потому что очевидно, что в текущем формате эта структура не работает».

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