Елена Радионова: «Финал Гран-при России был выше по уровню, чем чемпионат Европы. У мальчиков и девочек точно посильнее»

Елена Радионова считает уровень финала Гран-при России выше чемпионата Европы.

Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова в интервью Metaratings.ru оценила уровень финала Гран-при России, который прошёл в Красноярске с 14 по 16 февраля.

Финал Гран-при завершился в Красноярске 16 февраля. У мужчин победил Петр Гуменник, у женщин – Аделия Петросян, в парах – Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду – Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

«Я думаю, финал Гран-при был выше по уровню, чем чемпионат Европы. Точно посильнее у мальчиков и девочек. В танцах и парах тяжелее судить», – сказала бронзовый призер чемпионата мира-2015 Радионова .

«Победа Петросян была ожидаемой, она сейчас действительно является сильнейшей среди девушек. У нее самый сложный контент и достаточно стабильно катается. Она была главной претенденткой на золото.

Фролова тоже стабильно катается, как и Петросян. У нее по ходу сезона срывов почти не было. На стабильность влияет фактор хорошей физической подготовки и психологии», – отметила Радионова.