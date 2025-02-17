Дикиджи о проблеме с коньками: «Они прям убитые уже. Не хочу расставаться с ними – видимо, все-таки придется»
Владислав Дикиджи рассказал о возможной замене коньков после финала Гран-при.
15 февраля Дикиджи занял четвертое место на турнире по фигурному катанию в Красноярске. Позже он сообщал, что ему могли помешать проблемы с коньками.
– Что все-таки произошло перед короткой программой?
– У меня крючок (в коньке) отлетел, верхний правый. Вот эта часть (показывает).
Я плоскогубцами его... Один раз я прокатаюсь, и все – он отъезжает. Пришлось сверлить здесь дырку дрелью.
Они (коньки) прям такие убитые уже. Конечно, им столько лет.
Собирался ли их менять? Я их люблю очень, не хочу расставаться с ними. Видимо, да, придется все-таки, – сказал Дикиджи во влоге Алины Загитовой на Первом канале.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
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