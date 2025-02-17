Гуменник о шансах на олимпийский отбор: «Теперь можно увеличить. 6% как минимум»
15 февраля фигурист победил на Гран-при России в Красноярске, набрав 314,54 балла.
– Какое следующее твое желание будет?
– Следующее желание... Ну, какое следующее соревнование? Кубок Первого канала?
– Олимпиада?
– Олимпиада... Тоже достойна места.
– Я читала твое интервью. Ты сказал, что на пять процентов, скорее всего, ты поедешь на те самые Олимпийские игры. Но теперь-то коэффициент возрос?
– Теперь можно увеличить.
– Шесть процентов?
– Шесть как минимум, – сказал после проката Гуменник, отвечая на вопросы Алины Загитовой.
В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде.
Гуменник, Семененко и Дикиджи – на одну олимпийскую квоту: задача без правильного ответа
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