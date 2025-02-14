Петр Гуменник: «Шансы на Олимпиаду‑2026 – 5%. В основном рассчитываю на Игры-2030»

Фигурист Петр Гуменник рассказал, что рассчитывает выступить на Олимпиаде-2030.

Гуменник набрал 104,50 балла за короткую программу в финале Гран-при России в Красноярске.

«Сегодня все сделал хорошо, сделал тихо и стандартно. Получилось избавиться от проблемы с тройным акселем. На следующий день после короткой программы на чемпионате Санкт‑Петербурга эту проблему устранили. Работал над недокрутами на прыжках, старался делать более четкий выезд.

Всегда набираю форму к февралю. Постепенно шел к этому. На первом этапе сильно недокручивал, на чемпионате России избавился от большинства недокрутов. Сейчас еще лучше.

Есть ощущение, что надо было набирать форму к декабрю. Возможно, в следующий раз начну сезон пораньше. Особенно если будет отбор на чемпионат Европы или мира.

Надеюсь ли на Олимпиаду? Не в следующем сезоне, а через четыре года. В основном рассчитываю на нее. Шансы на Олимпиаду‑2026 в Милане – 5%. На Олимпиаду‑2030? Все слишком неопределенно, слишком большая дисперсия.

Если сравнивать с чемпионатом России этого года, то я меньше волновался. Нет трагичности, что поезд уходит. С каждым годом улучшаю контент. Думаю, что к 2030 году наберу форму», – сказал Гуменник.