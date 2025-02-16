Софья Шевченко: «Чувствуем, что становимся настоящей парой, готовы врываться и бороться за высокие места»

Шевченко и Ежлов оценили выступление в финале Гран-при России, где стали пятыми.

Андрей Ежлов: На этом турнире ритм не совсем удался. Небольшая ошибка на твизлах. Но произвольный был, мне кажется, лучший в сезоне. Эмоционально точно.

— Как вы готовились к этому финалу?

Софья Шевченко: Не хочется искать оправдания, но подготовка была, наверное, самой неоднозначной в сравнении со всеми стартами этого сезона. Потому что усталость под конец сезона чувствуется, и в начале сезона было гораздо больше моральных и физических сил, на фоне чего была и травма небольшая, была и болезнь. Тяжело было катать программы.

Соревнования работают чудным образом, и все становится на свои места, ты заставляешь себя делать, когда говоришь, что больше не можешь на тренировках. Рада, что закончили достойно.

— Как готовиться к Финалу?

Шевченко: Я надеюсь, что в следующем сезоне мы выработаем эту формулу. Будем продолжать в межсезонье развиваться, много работать, в планах большие перемены в подготовке, которые мы тоже выявили для себя в этом сезоне. Чувствуем, что становимся настоящей парой, готовы врываться и бороться за высокие места.

— В чем заключаются перемены?

Шевченко: Имеем в виду какие‑то и и психологические нюансы, и по нагрузке, и по накатыванию программ. Все в совокупности. Пока не делали конкретный анализ сезона, но для себя, конечно, многие вещи отметили.