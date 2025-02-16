Илья Авербух: «Кагановская и Некрасов – очень перспективная пара, способная быть абсолютно конкурентоспособной на мировом уровне»
Василиса Кагановская и Максим Некрасов победили в танцах на льду в финале Гран-при России в Красноярске.
«Очень интересный турнир получился в танцах на льду. Рад за Софью Шевченко и Андрея Ежлова – воспитанников Елены Масленниковой, пары, которая прогрессирует и которая уже попала в элиту.
Что касается Кагановской и Некрасова, то они набирают с каждым турниром. Ребята здесь были фаворитами, они и выиграли. Это молодая, очень перспективная российская пара, способная быть абсолютно конкурентоспособной на мировом уровне.
Также похвалил бы работу Анжелики Крыловой в этом сезоне, она большая умница. Здорово, что такого уровня тренер работает в России. У нее очень интересная, самобытная группа», – сказал Авербух.
Скрытый фаворит в наших танцах: Кагановская и Некрасов взлетели всего за год
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