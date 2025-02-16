Алена Леонова: «Мишина и Галлямов – это не только лучшая пара в России в фигурном катании, но и в мире»

Алена Леонова назвала Мишину и Галлямова лучшей спортивной парой в мире.

Сегодня Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в финале Гран-при России в Красноярске.

«По программам Мишиной и Галлямова — мне больше нравились их программы в Олимпийский сезон, но они и сейчас все здорово сделали.

Программа кажется целостной, смотреть ее легко, но хотелось бы накануне Олимпиады увидеть такие программы, чтобы за душу брало, как говорится.

Но в целом, к ним нет никаких вопросов. На мой взгляд, это не только лучшая пара в России в фигурном катании, но и в мире», — сказала Леонова .