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Алена Леонова: «Мишина и Галлямов – это не только лучшая пара в России в фигурном катании, но и в мире»

Алена Леонова назвала Мишину и Галлямова лучшей спортивной парой в мире.

Сегодня Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в финале Гран-при России в Красноярске. 

«По программам Мишиной и Галлямова — мне больше нравились их программы в Олимпийский сезон, но они и сейчас все здорово сделали.

Программа кажется целостной, смотреть ее легко, но хотелось бы накануне Олимпиады увидеть такие программы, чтобы за душу брало, как говорится.

Но в целом, к ним нет никаких вопросов. На мой взгляд, это не только лучшая пара в России в фигурном катании, но и в мире», — сказала Леонова

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РБ Спорт
logoАлександр Галлямов
logoАлена Леонова
logoсборная России
logoАнастасия Мишина
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