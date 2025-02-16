Галлямов опоздал на награждение после финала Гран-при России: «За 8 лет жизни со мной Настя заслужила быть первой. Я стоял в сторонке и наблюдал»
Александр Галлямов опоздал на награждение после финала Гран-при России.
Его партнерша по паре Анастасия Мишина поднялась на пьедестал в Красноярске одна. Но позже Галлямов присоединился к ней.
«За 8 лет работы жизни со мной Настя заслужила быть первой. Я стоял в сторонке и наблюдал за этим», – позже написал фигурист в своем телеграм-канале.
Второе место в финале Гран-при заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, третье – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Скриншоты из трансляции Первого канала.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем