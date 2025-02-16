Галлямов опоздал на награждение после финала Гран-при России: «За 8 лет жизни со мной Настя заслужила быть первой. Я стоял в сторонке и наблюдал»

Александр Галлямов опоздал на награждение после финала Гран-при России.

Его партнерша по паре Анастасия Мишина поднялась на пьедестал в Красноярске одна. Но позже Галлямов присоединился к ней.

«За 8 лет работы жизни со мной Настя заслужила быть первой. Я стоял в сторонке и наблюдал за этим», – позже написал фигурист в своем телеграм-канале.

Второе место в финале Гран-при заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, третье – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Скриншоты из трансляции Первого канала.