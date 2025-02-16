Бестемьянова об олимпийском отборе: «Хабибуллина и Княжук должны быть запасными»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступления спортивных пар в финале Гран-при России в Красноярске.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу (231,95 балла), вторыми стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (219,80), третьими – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (208,43).

«Мишина и Галлямов прекрасно выступили, настоящие мастера! Они исполняют фантастические сложные элементы и заводят зал. Не дали усомниться в том, что они лучшие. Мишина и Галлямов должны поехать на квалификацию Олимпийских игр. Пара Хабибуллина и Княжук была очень хорошей. Они должны быть запасными», – сказала Бестемьянова.

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде, а также по одному запасному.