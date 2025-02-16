3

Галлямов о планах записать трек: «Хочу, чтобы это звучало хорошо, но чем удивлять, если музыкальный рынок переполнен?»

Мишина и Галлямов прокомментировали свою победу в финале Гран-при России.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в паре (231,95 балла), вторыми стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (219,80), третьими – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (208,43).

Галлямов: Не дошли пешком, а старались доезжать. Было непросто, но в нашу восьмилетнюю годовщину хотелось сделать такой прокат.

Мишина: У нас хорошая физическая форма, но в Красноярске всегда сложнее катать, чем в других городах. Это связано и со временем.

Галлямов: Хорошо, что был день перерыва. По сравнению с чемпионатом России‑2023 был прогресс, сейчас после короткой я заснул в 3 часа, а на чемпионате России после короткой заснул в 7.

– Сейчас у вас отрыв от ближайшей пары 12 баллов. Это много?

Мишина: У ребят была ошибка, а у нас два проката без серьезных ошибок, все‑таки это не так много. Раньше отвлекала поддержка зала, сейчас привыкли и ждем криков, поддержку.

– Нет ли у вас информации по поводу награждения бронзой Олимпиады [2022 года]? Международный олимпийский комитет (МОК) сказал, что в скором времени.

Мишина: Скорое время – понятие растяжимое, поэтому мы ничего не знаем.

– Саша, когда порадуешь рэпом?

Галлямов: Планов много. Хочу, чтобы это звучало хорошо, но чем удивлять, если музыкальный рынок переполнен? Есть материал, который можно доработать, но надо найти время, желание. Придешь вечером, рано утром просыпаться на тренировку. Сезон еще не закончен.

– Настя, а чем вы разгружаете голову?

Мишина: Я занимаюсь изучением языков. После тренировок это помогает разгрузить. Учу английский и французский.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoМОК
logoОлимпийская сборная России
logoСерия Гран-при России
logoАнастасия Мишина
logoчемпионат России
logoсборная России
logoАлександр Галлямов
пары
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Финал Гран-при России. Мишина и Галлямов победили, Хабибуллина и Княжук – 2-е, Бойкова и Козловский – 3-и
1138сегодня, 08:13
Наталья Бестемьянова: «Не особо понимаю, зачем обсуждать Бойкову и Козловского. Их психологические проблемы пусть решают тренеры»
1814 февраля, 13:31
Анастасия Мишина: «Собираться на произвольную с большим отрывом после короткой сложнее. Подсознательно есть такое, будто уже выиграли»
214 февраля, 13:05
Рекомендуем
Главные новости
«На международных соревнованиях ты должен взглядом пожирать соперников. Нас учили этому». Загитова – на записи влога с Петросян
только что
Москвина о возможном участии Мишиной и Галлямова в олимпийском отборе: «Результат есть, но там же есть и другие критерии»
310 минут назад
Мухортова о сорванной поддержке: «Никаких оправданий быть не может, они никому не интересны. Накосячили»
625 минут назад
Козловский о работе с психологами: «Решить свои проблемы человек может только сам. Никакой специалист с дипломом не поможет»
3233 минуты назад
Илья Княжук: «Мы можем быть запасными на Олимпиаду? Мы просто сделали свою работу и больше ни о чем не думаем»
344 минуты назад
Дмитрий Козловский: «Сезон неудачный. Шли по нарастающей, но потом что-то разладились»
5758 минут назад
Ирина Роднина: «Почему депутаты-учителя и журналисты нормально, а спортсмены – нет? У нас что, есть табу на спортсменов?»
48сегодня, 08:44
Финал Гран-при России. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
326сегодня, 08:40Live
«Мы скатались, дальше – больше». Кадырова и Миронов об итогах сезона
9сегодня, 08:31
⚡ Финал Гран-при России. Мишина и Галлямов победили, Хабибуллина и Княжук – 2-е, Бойкова и Козловский – 3-и
1138сегодня, 08:13
Ко всем новостям
Последние новости
Журова сравнила допинг-дела Валиевой и Синнера: «Мы понимаем, что это предвзятое отношение не просто к России, а к отдельным спортсменам»
2вчера, 14:40
Петр Чернышев и его 6-летняя дочь выступили с номером, посвященным Анастасии Заворотнюк
вчера, 13:35
«Проехали с удовольствием, хорошим настроением и кайфом». Миронова и Устенко о 3-м месте в ритм-танце
1вчера, 09:47
Энберт о финале Гран-при России: «Выступают сильные спортсмены, которые вполне конкурентоспособны не только на европейском уровне, но и на мировом»
вчера, 09:32
Александр Акимов: «Подготовка к финалу Гран-при России пошла не по плану – в последний тренировочный день получил нелепую травму ноги»
14 февраля, 12:37
Алена Леонова: «Под руководством Сихарулидзе фигурное катание в России будет только процветать. Он знает все нюансы этого вида спорта»
1213 февраля, 14:33
Министр спорта Красноярского края: «Принимать финал Гран-при – это почетно и статусно. Готовы претендовать на проведение соревнований в новых форматах»
13 февраля, 14:09
Станислава Константинова: «Мне кажется, что в отборе должны участвовать все победители ЧР. Возможно, у федерации есть мнение по мужчинам, но Дикиджи видится мне фаворитом»
1213 февраля, 08:15
Тарасова поздравила Лакерника с 80-летием: «Желаю ему здоровья! Чтобы он продвигал свои новые идеи в фигурном катании»
112 февраля, 19:51
Сихарулидзе о благотворительном вечере памяти жертв авиакатастрофы в Вашингтоне: «С удовольствием посетим, если нас пригласят»
1612 февраля, 18:12
Рекомендуем