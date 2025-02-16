Галлямов о планах записать трек: «Хочу, чтобы это звучало хорошо, но чем удивлять, если музыкальный рынок переполнен?»

Мишина и Галлямов прокомментировали свою победу в финале Гран-при России.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в паре (231,95 балла), вторыми стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (219,80), третьими – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (208,43).

Галлямов: Не дошли пешком, а старались доезжать. Было непросто, но в нашу восьмилетнюю годовщину хотелось сделать такой прокат.

Мишина: У нас хорошая физическая форма, но в Красноярске всегда сложнее катать, чем в других городах. Это связано и со временем.

Галлямов: Хорошо, что был день перерыва. По сравнению с чемпионатом России‑2023 был прогресс, сейчас после короткой я заснул в 3 часа, а на чемпионате России после короткой заснул в 7.

– Сейчас у вас отрыв от ближайшей пары 12 баллов. Это много?

Мишина: У ребят была ошибка, а у нас два проката без серьезных ошибок, все‑таки это не так много. Раньше отвлекала поддержка зала, сейчас привыкли и ждем криков, поддержку.

– Нет ли у вас информации по поводу награждения бронзой Олимпиады [2022 года]? Международный олимпийский комитет (МОК) сказал, что в скором времени.

Мишина: Скорое время – понятие растяжимое, поэтому мы ничего не знаем.

– Саша, когда порадуешь рэпом?

Галлямов: Планов много. Хочу, чтобы это звучало хорошо, но чем удивлять, если музыкальный рынок переполнен? Есть материал, который можно доработать, но надо найти время, желание. Придешь вечером, рано утром просыпаться на тренировку. Сезон еще не закончен.

– Настя, а чем вы разгружаете голову?

Мишина: Я занимаюсь изучением языков. После тренировок это помогает разгрузить. Учу английский и французский.