«Меня в прокате не было». Акатьева – Тутберидзе после срыва произвольной в финале Гран-при России

Акатьева заявила, что ее не было в прокате произвольной в финале Гран-при.

Фигуристка Софья Акатьева допустила много ошибок в произвольной программе в финале Гран-при России в Красноярске и получила за прокат 121,83 балла (сумма – 195,92 балла).

После выхода со льда она поговорила с тренером Этери Тутберидзе .

Тутберидзе : Сонь, чего не поехала, совсем не поехала? С первых шагов не поехала, просто не пошла.

Акатьева : Меня в прокате не было.

Тутберидзе : Не было, да. Да, ты не поехала вообще никуда. А с такого хода ты не умеешь прыгать.

Акатьева : Надо спокойнее ехать.

Тутберидзе : Нет, ну ты же скорость должна была набрать.