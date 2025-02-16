«Меня в прокате не было». Акатьева – Тутберидзе после срыва произвольной в финале Гран-при России
Акатьева заявила, что ее не было в прокате произвольной в финале Гран-при.
Фигуристка Софья Акатьева допустила много ошибок в произвольной программе в финале Гран-при России в Красноярске и получила за прокат 121,83 балла (сумма – 195,92 балла).
После выхода со льда она поговорила с тренером Этери Тутберидзе.
Тутберидзе: Сонь, чего не поехала, совсем не поехала? С первых шагов не поехала, просто не пошла.
Акатьева: Меня в прокате не было.
Тутберидзе: Не было, да. Да, ты не поехала вообще никуда. А с такого хода ты не умеешь прыгать.
Акатьева: Надо спокойнее ехать.
Тутберидзе: Нет, ну ты же скорость должна была набрать.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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