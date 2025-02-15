Софья Акатьева: «Надо кататься лучше, вставлять тройной аксель в короткую программу. Я намерена тренироваться дальше и совершенствоваться»

Софья Акатьева рассказала, что еще не вернула форму, которая была до травмы.

Акатьева получила 74,09 балла за прокат короткой программы в финале Гран-при России. Она занимает промежуточное 5-е место.

Фигуристка из-за травмы пропускала сезон-2023/24.

«В целом настроение нормальное. Волновалась не так сильно, как на чемпионате России. Хотелось чисто прокатать программу, потому что в сезоне не все получилось. Хотелось в Красноярске показать хороший прокат.

На баллы не особо ориентируюсь, была цель – показать чистый прокат. Прокатом довольна. Я не ставила себе никаких ожиданий от оценок, чтобы было спокойнее психологически ехать программу. Когда ты катаешься ради какой‑то оценки, так тяжелее.

Цель – кататься, пока я могу тренироваться и показывать хорошие результаты, прыгать, восстанавливать форму, которая была до. Я еще не полностью вернулась в ту форму. Восстановление было тяжелым, думала, что пойдет быстрее. Значит, такой путь. Я намерена тренироваться дальше и совершенствоваться, показывать зрителям и судьям свои прокаты.

То, на что я накатала, то и получаю. Значит, надо кататься лучше, вставлять тройной аксель в короткую программу. Не сказала бы, что меня это выбивает. Мы все настроены на хороший результат, хорошие баллы, значит надо работать.

Я тренирую прыжки, они получаются. Соревнования – это немного другое. Чтобы вставлять на соревнованиях, нужно быть более чем уверенным. Я набрала чуть больше физической формы с ноября, конечно, волнение осталось, которое мешает мне показать то, что я наработала», – сказала чемпионка России 2023 года.