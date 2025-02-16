Кагановская о финале Гран-при: «Наша главная победа в карьере. Мыслей об Олимпиаде нет никаких»

Василиса Кагановская заявила, что у нее нет мыслей об Олимпийских играх.

В Красноярске завершился финал Гран-при России в танцах на льду. Кагановская и Максим Некрасов одержали победу (205,58), Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано взяли серебро (200,61), Анна Щербакова и Егор Гончаров – бронзу (192,23).

«Выходили довольно-таки спокойно. Мы не думали, что у нас нет права на ошибку. Наоборот, ехали и не боялись, чтобы это было мощно и красиво. Хотели показать нашу работу, которую проделали с чемпионата России. Надеюсь, нам это удалось.

Мыслей о предстоящей Олимпиаде нет никаких. Чисто логически, конечно, эта наша главная победа в совместной карьере», – сказала Кагановская.

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде, а также по одному запасному.