Василиса Кагановская: «В первую очередь думаю о чистом прокате. Место – это приз за твою работу, на что откатал, то и получил»
Танцевальный дуэт получил 81,51 балла за прокат ритм-танца и занимает промежуточное первое место.
– Чувствуете себя фаворитами?
Василиса Кагановская: В плане публики, судей или чего?
– Считаете себя претендентами на первое место?
Кагановская: Не знаю, сейчас все откатают и посмотрим, какое место займем. В первую очередь думаю о прокате, чисто откатать, показать свою работу. Место – это приз за твою работу. На что откатал, то и получил.
Рада и нахожусь в небольшой эйфории, потому что падать на разминке несвойственно, это был сюрприз. На разминке я упала с твиззла. Все хорошо, ничего не чувствую, у меня высокий болевой порог. В целом, прокатом довольны.
– Держали в голове, что идет отбор на Олимпиаду?
Максим Некрасов: Нет.
Кагановская: Не знаю, что ответить, если честно.
Говорят, Россия безнадежно отстала от мира в танцах на льду. Так ли это?
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