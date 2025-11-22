Камилла Нелюбова: «Рада, что получился чистый аксель. На место я не смотрю – понимаю, что мне нужно добавлять в презентации»

Камилла Нелюбова: рада, что получился тройной аксель на Гран-при России.

Фигуристка Камилла Нелюбова осталась довольна своим выступлением в короткой программе на этапе Гран-при России в Омске.

В прокате Нелюбова исполнила тройной аксель. Она заняла 5-е место с 70,49 баллами.

«Ощущения положительные, я рада, что удалось показать чистый прокат, сегодня утром на тренировке во время проката программы, не все получилось. Наверное, нервничала. Очень рада, что получился чистый и хороший аксель, надеюсь показывать в дальнейшем его стабильно.

Я довольна, что наконец получила сумму выше 70, на место я не смотрю, понимаю, что мне нужно добавлять в плане презентации, и девочки, которые выше, тоже прокатали очень хорошо. Завтра буду прыгать один тройной аксель», – сказала Нелюбова.