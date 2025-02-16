Кацалапов о танцах: «Все ребята молодые, и не во всех парах видны матерость, зрелость, уверенность в катании»
В Красноярске завершился финал Гран-при России в танцах на льду. Победили Василиса Кагановская и Максим Некрасов (205,58), вторыми стали Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (200,61), третьими – Анна Щербакова и Егор Гончаров (192,23).
– Как вам танцы? Какие впечатления?
– Абсолютно чудесные, понравились все постановки, новые открытия: в стилях, образах, катании, элементах. На самом деле очень здорово на это смотреть. Каждую пару трибуны поддерживают по‑своему.
– В отсутствие действующих старожилов вы стали нашим молодым спортсменом. Чем это поколение отличается от вашего?
– Смотря на что вы намекаете.
– Исключительно про танцы.
– Единственное, что я могу пока назвать, – это то, что все ребята молодые и не во всех парах видны матерость, зрелость, уверенность в катании, образе. Если говорить про прокат Кагановской – Некрасова, то, когда они вышли на лед, уже не было никаких сомнений, что они будут показывать.
Если проводить параллели, то когда я в свое время выходил на лед, знал, что выхожу на лед как в последний раз, – приводит слова чемпиона мира Кацалапова «Матч ТВ».
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