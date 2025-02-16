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Медведева о возможной тренерской карьере: «Не зарекаюсь, что никогда. Пока что я в роли навигатора»

Евгения Медведева ответила на вопрос о возможной тренерской карьере.

Сегодня двукратная чемпионка мира по фигурному катанию провела мастер‑класс на катке в парке Северного речного вокзала в Москве.

– Почему важно проводить подобные мастер‑классы, как вам сегодняшняя публика?

– Как не проводить такие мастер‑классы, если есть интерес у людей и огромное количество крытых и открытых площадок? Мастер‑классы провожу не только я, а огромное количество звезд мирового фигурного катания. У людей есть желание прийти и научиться каким‑то секретикам.

Для кого‑то важно просто сфотографироваться и пообщаться. Это правильная социальная активность, которая помогает нам всем оставаться здоровыми, добрыми друг к другу. Здорово, когда люди приходят и слушают. Сегодня была заинтересованная публика.

– После мастер‑классов не появляется желания начать тренерскую карьеру?

– Знаете, нет. Мастер‑классы – это одно, а когда ты берешь ответственность за чью‑то карьеру, это другое. Мамы же приводят своих детей не для поддержания здоровья покататься. Фигурное катание – это серьезный и дорогой вид спорта. Я сейчас нахожусь в том состоянии, в котором не готова брать ответственность за чью‑то судьбу. Это значит, что я должна дать какие‑то гарантии результата.

Пока что я в роли навигатора. Возможно, когда я стану старше и смогу позволить себе большую часть времени посвящать тренерской карьере... Не зарекаюсь, что никогда. Посмотрим, как будет, – сказала Медведева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
женское катание
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logoсборная России
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