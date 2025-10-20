Загитова анонсировала новый показ шоу «Хранители времени» в Казани: «Скоро расскажу подробнее и объявлю даты. Ждете?»
Алина Загитова анонсировала новый показ шоу «Хранители времени» в Казани.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию опубликовала пост в своем телеграм-канале.
«Хранители времени» возвращаются в Казань! Скоро расскажу подробнее и объявлю даты показов ледового шоу. Ждете?» – написала Загитова.
Шоу «Хранители времени» уже проходило в Казани в августе 2024 года.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
