Загитова анонсировала новый показ шоу «Хранители времени» в Казани: «Скоро расскажу подробнее и объявлю даты. Ждете?»

Алина Загитова анонсировала новый показ шоу «Хранители времени» в Казани.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию опубликовала пост в своем телеграм-канале.

«Хранители времени» возвращаются в Казань! Скоро расскажу подробнее и объявлю даты показов ледового шоу. Ждете?» – написала Загитова .

Шоу «Хранители времени» уже проходило в Казани в августе 2024 года.

