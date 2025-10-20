29

Загитова анонсировала новый показ шоу «Хранители времени» в Казани: «Скоро расскажу подробнее и объявлю даты. Ждете?»

Алина Загитова анонсировала новый показ шоу «Хранители времени» в Казани.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию опубликовала пост в своем телеграм-канале.

«Хранители времени» возвращаются в Казань! Скоро расскажу подробнее и объявлю даты показов ледового шоу. Ждете?» – написала Загитова.

Шоу «Хранители времени» уже проходило в Казани в августе 2024 года.

Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
