Медведева об олимпийском отборе: «Люди говорят совершенно разное, как лебедь, рак и щука. Видно, что у некоторых сдают нервы и на соревнованиях перестает получаться»

Евгения Медведева сравнила олимпийский отбор со сценой из басни Ивана Крылова.

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде.

«Вокруг отбора подняли такой ажиотаж, люди говорят совершенно разное, как лебедь, рак и щука с этим отбором. Мне, как спортсменке в прошлом, главное, чтобы на ребят особо не давили – сейчас на всех давление огромное. Видно, что у некоторых сдают нервы и на соревнованиях перестает получаться. Все это из-за искусственного ажиотажа вокруг этого отбора.

Хочу пожелать ребятам очень крепких нервов, выдержки. Пусть будет, как будет. Ситуация очень шаткая для наших спортсменов, нужно просто делать свое дело, и делать это так, чтобы не жалеть ни о чем. А там уже решают не они. Как и на соревнованиях, где главное – чисто откатать», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева .