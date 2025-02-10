Евгения Медведева посетила зоопарк и тематический парк «Феррари» в Абу-Даби
Фигуристка Евгения Медведева показала, как проводит время в ОАЭ.
Двукратная чемпионка мира посетила Аль-Айнский зоопарк и сфотографировалась с жирафом.
Также Медведева побывала в тематическом парке Ferrari World в Абу-Даби и прокатилась на самом быстром аттракционе в мире – сторис об этом выложила руководитель селебрити-департамента «Динамо» Сабина Шох.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: соцсети Медведевой
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