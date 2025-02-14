Анастасия Мишина: «Собираться на произвольную с большим отрывом после короткой сложнее. Подсознательно есть такое, будто уже выиграли»

Мишина и Галлямов заявили, что не обращают внимания на отрыв после короткой.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы у пар в финале Гран-при России с результатом 81,20 балла.

«Всякое может меняться, поэтому я не особо обращаю внимание на отрыв, за тем, кто сколько баллов набрал. Надо катать программу, каждому – свое.

Видел, что на разминке делали предложение, аплодировал событию, первый раз на фигурном катании, видел такое на концертах, впервые – на фигурном катании. Хорошая традиция, пусть подхватывают. Если мне нужно будет, то мне в голову придет миллион идей, придется выбирать одну из них. Когда есть желание – идеи будут», – сказал Галлямов.

«На прошлых соревнованиях у нас был отрыв в 10 баллов после короткой. На самом деле собираться на произвольную было даже сложнее. Потому что подсознательно есть такое, что отрыв большой, как будто уже выиграли, но ошибка все равно дорого стоит. Завтра у нас тренировка.

Если бы мне сделали предложение на арене? Смотря кто», – добавила Мишина.