Илья Княжук: «Мы можем быть запасными на Олимпиаду? Мы просто сделали свою работу и больше ни о чем не думаем»
Хабибуллина и Княжук не думают о том, что могут быть запасными на Олимпиаду.
Наталья Хабибуллина и Илья Княжук взяли серебро в парном катании в финале Гран-при России в Красноярске.
«Нет такого, что чувства невероятные. Но мы очень довольны.
Мы можем быть запасными на Олимпиаду? Мы просто сделали свою работу и больше ни о чем не думаем», – сказал Княжук.
«Мы будем всегда стремиться к первому месту, но сегодня мы очень довольны. Будем стремиться выдавать максимум, как на тренировках. Хотелось бы попробовать четверную подкрутку», – отметила Хабибуллина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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