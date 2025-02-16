Илья Княжук: «Мы можем быть запасными на Олимпиаду? Мы просто сделали свою работу и больше ни о чем не думаем»

Хабибуллина и Княжук не думают о том, что могут быть запасными на Олимпиаду.

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук взяли серебро в парном катании в финале Гран-при России в Красноярске.

«Нет такого, что чувства невероятные. Но мы очень довольны.

Мы можем быть запасными на Олимпиаду? Мы просто сделали свою работу и больше ни о чем не думаем», – сказал Княжук.

«Мы будем всегда стремиться к первому месту, но сегодня мы очень довольны. Будем стремиться выдавать максимум, как на тренировках. Хотелось бы попробовать четверную подкрутку», – отметила Хабибуллина.