Софья Муравьева: «Довольна собой на 85 процентов. Решили с тренером, что сделаю каскад в первой половине, чтобы меньше зажиматься»

Муравьева: хорошие эмоции от проката, довольна собой на 85 процентов.

Фигуристка Софья Муравьева оценила выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Омске, где она заняла третье место с результатом 71,18 балла.

«Хорошие эмоции от проката, довольна собой на 85 процентов. Посчитали с тренером и решили, что сделаю каскад в первой половине, чтобы меньше зажиматься. А по баллам там небольшая разница.

Купила ли машину? Нет, я коплю на квартиру. Пока не решила, где буду покупать — в Москве или Питере. Как накоплю — решу», — сказала Муравьева.