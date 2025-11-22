Софья Муравьева: «Довольна собой на 85 процентов. Решили с тренером, что сделаю каскад в первой половине, чтобы меньше зажиматься»
Муравьева: хорошие эмоции от проката, довольна собой на 85 процентов.
Фигуристка Софья Муравьева оценила выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Омске, где она заняла третье место с результатом 71,18 балла.
«Хорошие эмоции от проката, довольна собой на 85 процентов. Посчитали с тренером и решили, что сделаю каскад в первой половине, чтобы меньше зажиматься. А по баллам там небольшая разница.
Купила ли машину? Нет, я коплю на квартиру. Пока не решила, где буду покупать — в Москве или Питере. Как накоплю — решу», — сказала Муравьева.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
