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«Мы работали столько, сколько не работали за всю жизнь». Хабибуллина и Княжук о подготовке к чемпионату России, где они идут вторыми

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук рассказали о подготовке к чемпионату России.

Сегодня Хабибуллина и Илья Княжук, выступающие в паре, набрали 74,17 балла за короткую программу. Они идут вторыми на турнире в Омске, лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,95).

Хабибуллина: Мы приняли решение не выступать на этапе [Гран-при] в Санкт-Петербурге, были не в самой лучшей форме, и решили, что этот старт может сбить подготовку к чемпионату России.

Три недели назад начали подготовку, три недели очень много работали, катали программы, очень много прокатывали куски программ, целые программы. С ногой в порядке (в ноябре Княжук во время тренировки случайно поранил колено Хабибуллиной лезвием конька – Спортс’’).

Княжук: Мы работали столько, сколько не работали за всю жизнь.

Хабибуллина: Наверное, не надо было делать степ на прыжке, но нормальный прокат. Нам все очень нравится (в группе Нины Мозер). У нас полное взаимопонимание с тренерами, мы полностью им доверяем.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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Невский лед
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