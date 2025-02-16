Алиса Блинникова: «Самочувствие улучшилось, температура спала. Мне провели обследование, исключили пневмонию»
Блинникова рассказала о состоянии здоровья после снятия с финала Гран-при России.
Алиса Блинникова и Алексей Карпов снялись с финала Гран-при России в Красноярске из-за болезни партнерши.
«Сейчас мое самочувствие улучшилось, температура спала. Состояние все еще остается неидеальным, но я выздоравливаю. Нахожусь в Красноярске, домой возвращаемся в понедельник.
В больнице не лежала. Мне провели обследование, исключили пневмонию, и я вернулась в отель», – рассказала Блинникова.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
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