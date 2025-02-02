Чемпионат Санкт-Петербурга. Кадырова и Миронов победили, Андреева и Акимов – 2-е, Блинникова и Карпов – 3-и
Кадырова и Миронов победили в парном катании на чемпионате Санкт-Петербурга.
Чемпионат Санкт-Петербурга
Пары
Итоговое положение
1. Ясмина Кадырова – Илья Миронов – 196,28
2. Дарья Андреева – Александр Акимов – 177,67
3. Алиса Блинникова – Алексей Карпов – 169,74
4. Анна Карпук – Максим Логвиненко – 156,91
Произвольная программа
1. Ясмина Кадырова – Илья Миронов – 123,22
2. Дарья Андреева – Александр Акимов – 120,20
3. Алиса Блинникова – Алексей Карпов – 107,84
4. Анна Карпук – Максим Логвиненко – 101,82
Короткая программа
1. Ясмина Кадырова – Илья Миронов – 73,06
2. Алиса Блинникова – Алексей Карпов – 61,90
3. Дарья Андреева – Александр Акимов – 57,47
4. Анна Карпук – Максим Логвиненко – 55,09
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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