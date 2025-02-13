Блинникова и Карпов не выступят в финале Гран-при из-за болезни партнерши

Блинникова и Карпов пропустят финал Гран-при России из-за болезни партнерши .

Об этом рассказала тренер пары Людмила Великова.

«Они приехали в Красноярск, Алису знобило, у нее была температура 39. Ночью температура поднялась до 40 градусов, вызвали скорую, сейчас она находится в больнице.

Я сказала Василию (Великову) позвонить маме Блинниковой, чтобы она разрешила выступать, но, видимо, разрешение не было выдано. Обидно, потому что они очень сильно готовились к выступлению», — сказала Великова.

Финал Гран-при России пройдет 14-16 февраля.