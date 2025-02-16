Свинин о снятии Леонтьевой и Горелкина: «Соня очень сильно ударилась головой. Вчера прокатали на фоне шока, Соня сказала, что не помнит, как откатала»
Тренер Леонтьевой и Горелкина объяснил, почему дуэт снялся с финала Гран-при.
На разминке перед ритм-танцем пара столкнулась с Екатериной Рыбаковой и Иваном Махноносовым.
«К сожалению, снялись из-за падения. Соня очень сильно ударилась головой и шеей. Вчера прокатали на фоне шока, Соня сказала, что не помнит, как откатала.
Сегодня стало хуже, немного подташнивало, голова кружилась, не стали рисковать. Здоровье спортсменов важнее, решили снять их. В Москве сделаем МРТ. Небольшое сотрясение все-таки было у нее однозначно», – рассказал тренер Александр Свинин.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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