Свинин о снятии Леонтьевой и Горелкина: «Соня очень сильно ударилась головой. Вчера прокатали на фоне шока, Соня сказала, что не помнит, как откатала»

Тренер Леонтьевой и Горелкина объяснил, почему дуэт снялся с финала Гран-при.

На разминке перед ритм-танцем пара столкнулась с Екатериной Рыбаковой и Иваном Махноносовым.

«К сожалению, снялись из-за падения. Соня очень сильно ударилась головой и шеей. Вчера прокатали на фоне шока, Соня сказала, что не помнит, как откатала.

Сегодня стало хуже, немного подташнивало, голова кружилась, не стали рисковать. Здоровье спортсменов важнее, решили снять их. В Москве сделаем МРТ. Небольшое сотрясение все-таки было у нее однозначно», – рассказал тренер Александр Свинин .