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  • Свинин о снятии Леонтьевой и Горелкина: «Соня очень сильно ударилась головой. Вчера прокатали на фоне шока, Соня сказала, что не помнит, как откатала»
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Свинин о снятии Леонтьевой и Горелкина: «Соня очень сильно ударилась головой. Вчера прокатали на фоне шока, Соня сказала, что не помнит, как откатала»

Тренер Леонтьевой и Горелкина объяснил, почему дуэт снялся с финала Гран-при.

На разминке перед ритм-танцем пара столкнулась с Екатериной Рыбаковой и Иваном Махноносовым.

«К сожалению, снялись из-за падения. Соня очень сильно ударилась головой и шеей. Вчера прокатали на фоне шока, Соня сказала, что не помнит, как откатала.

Сегодня стало хуже, немного подташнивало, голова кружилась, не стали рисковать. Здоровье спортсменов важнее, решили снять их. В Москве сделаем МРТ. Небольшое сотрясение все-таки было у нее однозначно», – рассказал тренер Александр Свинин.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
танцы на льду
logoАлександр Свинин
Софья Леонтьева
logoсборная России
Даниил Горелкин
logoСерия Гран-при России
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