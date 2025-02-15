Татьяна Мишина: «Уровень на финале Гран-при России был даже повыше, чем на чемпионате Европы. Бричги тут бы оказался подальше»

Татьяна Мишина считает, что уровень финала Гран-при России был выше, чем на ЧЕ.

Петр Гуменник победил в финале Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске, Марк Кондратюк стал вторым, Евгений Семененко – третьим.

«Петр сегодня показал очень уверенный прокат, это было очень впечатляюще. Гуменник отлично себя показал, так же как и Евгений Семененко, но кто какое место занимает – это уже решение судей», – сказала Мишина .

«Сегодня у мужчин был как никогда высокий уровень, без права на ошибку. Любая осечка стоила сегодня очень много. Петр, Евгений великолепно себя показали, Марк тоже хорошо прокатал, но с помарками, что и повлияло на результат. В целом, весь турнир был на очень высоком уровне, тот же Макар Игнатов себя отлично показал. Это был чуть ли не лучший его прокат в сезоне.

Вообще, уровень на этом Гран-при России был даже повыше, чем на чемпионате Европы. Если там Бричги одержал победу с двумя четверными тулупами, то тут бы он оказался подальше. Это хорошо, так как говорит о серьезной конкуренции у нас, а она порождает высокие результаты и прогресс», – добавила тренер.