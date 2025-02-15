Петр Гуменник: «Как определять команду участников Олимпиады? Надо выбрать критерии, каждому из них дать вес. Потом суммировать»

Гуменник ответил на вопрос, как выбирать фигуристов на олимпийскую квалификацию.

Петр победил в финале Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске, набрав 314,54 балла.

«Баллов таких я не ожидал, если честно. Думал, поменьше будет. Я изначально не сильно волновался, мог сам себя успокоить, на тренировках все делал – знаю, как надо, как выехать.

Как определять команду участников Олимпиады? Надо выбрать критерии, каждому из них дать вес. Потом суммировать», – сказал Гуменник.