«Проехали с удовольствием, хорошим настроением и кайфом». Миронова и Устенко о 3-м месте в ритм-танце
Екатерина Миронова и Евгений Устенко идут третьими на турнире в Красноярске (79,80 балла). Лидируют Василиса Кагановская и Максим Некрасов (81,51), на втором месте – Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (80,41).
Устенко: Как прошел ритм‑танец? Хорошо. Неплохо, финальный старт сезона. Проехали с удовольствием, хорошим настроением и кайфом.
– Как настраивались?
Устенко: Пик состояния всегда приходится на чемпионат России, потому что это главный старт сезона. После этого форма немного уходит, на то мы и спортсмены, чтобы уметь восстанавливать пик этой формы.
Миронова: Попрощались с программой, и отлично.
– Как же «Русский вызов»?
Устенко: На «Русский вызов» нужно еще попасть, поскольку еще нет списков, то мы не можем быть уверены в том, что едем туда. Заявку‑то отправили не мы одни.
– Не удивило, что тут многих нет?
Миронова: Нам главное – делать свою работу, а что еще остается. Это наш путь, мы за других не можем катать.
– Как провели вчерашний выходной? Где побывали?
Миронова: В гостинице.
Устенко: Столько всего красивого: кровать, тумбочка, стол.
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