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«Проехали с удовольствием, хорошим настроением и кайфом». Миронова и Устенко о 3-м месте в ритм-танце

Миронова и Устенко оценили свой ритм-танец в финале Гран-при России.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко идут третьими на турнире в Красноярске (79,80 балла). Лидируют Василиса Кагановская и Максим Некрасов (81,51), на втором месте – Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (80,41).

Устенко: Как прошел ритм‑танец? Хорошо. Неплохо, финальный старт сезона. Проехали с удовольствием, хорошим настроением и кайфом.

– Как настраивались?

Устенко: Пик состояния всегда приходится на чемпионат России, потому что это главный старт сезона. После этого форма немного уходит, на то мы и спортсмены, чтобы уметь восстанавливать пик этой формы.

Миронова: Попрощались с программой, и отлично.

– Как же «Русский вызов»?

Устенко: На «Русский вызов» нужно еще попасть, поскольку еще нет списков, то мы не можем быть уверены в том, что едем туда. Заявку‑то отправили не мы одни.

– Не удивило, что тут многих нет?

Миронова: Нам главное – делать свою работу, а что еще остается. Это наш путь, мы за других не можем катать.

– Как провели вчерашний выходной? Где побывали?

Миронова: В гостинице.

Устенко: Столько всего красивого: кровать, тумбочка, стол.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Екатерина Миронова
Открытый турнир по шоу-программам
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Евгений Устенко
танцы на льду
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