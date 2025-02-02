Устенко о «Лиге чемпионов» фигурного катания: «До сих пор не понимаю, по каким критериям проходит этот турнир»

Миронова и Устенко высказались о «Лиге чемпионов» фигурного катания.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко являются членами команды «Манулы».

Устенко: До сих пор не понимаю, по каким критериям проходит этот турнир, уже прошла большая половина, но до сих пор не понимаю до конца его регламент.

Танцевальный тодес попробовали, это непростой элемент, но надо было его делать-делать-делать, в силу обстоятельств мы не могли этим заняться в полной мере. Написали об этом в чат, Саша и Саша (Прокопец и Васькович) сразу ответили: «Мы сделаем, все окей».

Миронова: «Лига чемпионов» – это лучшее, что могла придумать федерация перед следующим сезоном, потому что это очень сплачивает нашу сборную. Когда укрепляются дружеские связи, ощущение силы возрастает. Это очень грамотный ход.

Устенко: Идея была в том, чтобы объединить фигуристов из первой тройки, второй и так далее, чтобы все могли между собой общаться.

По моему мнению, из того, что я видел на чемпионате России, – все сдружились командами. Не только зрители узнали, что существуют «Манулы».

Когда в Красноярске проходила жеребьевка «Лиги чемпионов», я вытянул, меня спросили, какая команда, и я запутался и сказал: «Мануалы», ха-ха.