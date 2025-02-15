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Савосин снялся с произвольной программы финала Гран-при России из-за болезни

Роман Савосин снялся с финала Гран-при России из-за болезни.

Фигурист не выступит в произвольной программе.

После короткой Савосин шел на 11-м месте, набрав 82,20 балла.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ФФКР
мужское катание
Роман Савосин
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