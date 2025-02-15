Савосин снялся с произвольной программы финала Гран-при России из-за болезни
Роман Савосин снялся с финала Гран-при России из-за болезни.
Фигурист не выступит в произвольной программе.
После короткой Савосин шел на 11-м месте, набрав 82,20 балла.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ФФКР
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