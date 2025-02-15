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Даниелян о непопадании в финал Гран-при России: «Я уже не грущу. Я сегодня получил удовольствие, выступая перед публикой на шоу»

Артур Даниелян высказался о непопадании в финал Гран-при России.

22 января Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала изменения регламента турнира, который проходит в Красноярске с 14 по 16 февраля.

В регламенте стали учитываться не только итоги серии Гран-при России, но и выступление на декабрьском чемпионате страны – из-за этого Андрей Мозалев, Артур Даниелян и Матвей Ветлугин не вошли в список участников.

Позднее с турнира снялся Григорий Федоров, и Мозалев получил возможность выступить как первый запасной. 

Даниелян 14 февраля принял участие в ледовом шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве. 

«Конечно, смотрел, переживал за ребят. В первую очередь держал кулачки за Дмитрия Алиева. Пока у нас был перерыв после репетиций, я посмотрел.

Искренне рад за Андрея Мозалева. Понимаю его. Видно было, что ему сложно после перелета. С ним все так быстро, в таком быстром темпе произошло. Желаю ему чисто откатать произвольную, от души, насладиться прямо.

Я уже не грущу. Уже все стартовало сегодня. Я сегодня получил удовольствие, выступая перед публикой здесь, на шоу. Люди дарят свою любовь независимо от города», — сказал Даниелян. 

«Было обидно, когда поменяли правила посреди сезона». Фигуристы стерпели фокус федерации

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoсборная России
ТАСС
logoАндрей Мозалев
мужское катание
ледовые шоу
logoАртур Даниелян
logoСерия Гран-при России
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