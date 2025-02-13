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Александра Трусова не выступит в шоу «Влюбленные в фигурное катание» по состоянию здоровья

Трусова не выступит в шоу «Влюбленные в фигурное катание» по состоянию здоровья.

Шоу пройдет 14 февраля на «ЦСКА-Арене».

«Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание» на «ЦСКА-Арене» – это прекрасная возможность провести вечер в компании любимых вам людей и насладиться красотой фигурного катания.

К сожалению, вынуждена сообщить, что не смогу принять участие в мероприятии по состоянию здоровья. Но я уверена, что вам понравится шоу, поэтому не пропустите», – сказала серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова

Также в мероприятии не примет участия Андрей Мозалев, так как после снятия Григория Федорова с финала Гран-при России получил вызов на турнир. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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ТАСС
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