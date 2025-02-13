Александра Трусова не выступит в шоу «Влюбленные в фигурное катание» по состоянию здоровья
Трусова не выступит в шоу «Влюбленные в фигурное катание» по состоянию здоровья.
Шоу пройдет 14 февраля на «ЦСКА-Арене».
«Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание» на «ЦСКА-Арене» – это прекрасная возможность провести вечер в компании любимых вам людей и насладиться красотой фигурного катания.
К сожалению, вынуждена сообщить, что не смогу принять участие в мероприятии по состоянию здоровья. Но я уверена, что вам понравится шоу, поэтому не пропустите», – сказала серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова.
Также в мероприятии не примет участия Андрей Мозалев, так как после снятия Григория Федорова с финала Гран-при России получил вызов на турнир.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем