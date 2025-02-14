Вайцеховская о Бойковой и Козловском: «Понятно было, что они отчаянно ищут внимания, которого им перестало хватать в прежнем штабе. Но как раз этого они, похоже, и не нашли»
Сегодня Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли четвертое место в финале Гран-при России в Красноярске.
«Удивительная штука: два года назад переход Саши Бойковой и Димы Козловского от Москвиной к Тутберидзе мне представлялся решением, от которого выиграли все. Сейчас же я смотрю на две пары «Хрустального» и четко вижу разницу.
Настя Мухортова и Дима Евгеньев выглядят парой, которая вылизана и обихожена со всех сторон. Очень сильно чувствуется, что в этих фигуристов Алексей Тихонов, их тренирующий, вложил всего себя.
И точно так же бьет по глазам какая-то внутренняя неприкаянность Бойковой и Козловского. Да, я готова согласиться, что спортсмены такого уровня должны быть самостоятельны, не зависеть от внешних обстоятельств. Но в реальности так не бывает. Тем более — в конкретном случае.
Понятно же было с самого начала, что фигуристы отчаянно ищут внимания, которого по ряду причин им перестало хватать в прежнем штабе. Но как раз этого они, похоже, и не нашли. Потому и выглядят потерянно весь сезон.
Лично мне жаль. До слез просто…» – написала Вайцеховская.
«Опять из-за меня проигрываем?» Слезы и отчаяние после прокатов – новая реальность Бойковой и Козловского
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий