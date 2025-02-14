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Вайцеховская о Бойковой и Козловском: «Понятно было, что они отчаянно ищут внимания, которого им перестало хватать в прежнем штабе. Но как раз этого они, похоже, и не нашли»

Елена Вайцеховская считает, что Бойкова и Козловский выглядят потерянными.

Сегодня Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли четвертое место в финале Гран-при России в Красноярске. 

«Удивительная штука: два года назад переход Саши Бойковой и Димы Козловского от Москвиной к Тутберидзе мне представлялся решением, от которого выиграли все. Сейчас же я смотрю на две пары «Хрустального» и четко вижу разницу.

Настя Мухортова и Дима Евгеньев выглядят парой, которая вылизана и обихожена со всех сторон. Очень сильно чувствуется, что в этих фигуристов Алексей Тихонов, их тренирующий, вложил всего себя.

И точно так же бьет по глазам какая-то внутренняя неприкаянность Бойковой и Козловского. Да, я готова согласиться, что спортсмены такого уровня должны быть самостоятельны, не зависеть от внешних обстоятельств. Но в реальности так не бывает. Тем более — в конкретном случае.

Понятно же было с самого начала, что фигуристы отчаянно ищут внимания, которого по ряду причин им перестало хватать в прежнем штабе. Но как раз этого они, похоже, и не нашли. Потому и выглядят потерянно весь сезон.

Лично мне жаль. До слез просто…» – написала Вайцеховская. 

«Опять из-за меня проигрываем?» Слезы и отчаяние после прокатов – новая реальность Бойковой и Козловского

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Елены Вайцеховской
Елена Вайцеховская
logoЭтери Тутберидзе
logoАлександра Бойкова
logoсборная России
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