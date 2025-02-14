Бойкова – Тутберидзе после проката: «Опять из-за меня проигрываем»

Александра Бойкова эмоционально отреагировала на неудачный прокат.

Бойкова и Дмитрий Козловский представили короткую программу в финале Гран-при России в Красноярске. Партнерша коснулась льда рукой на выезде с параллельного тройного сальхова и допустила ошибку на приземлении с выброса тройной флип.

Пара получила 72,63 балла – худший результат в короткой программе с 2019 года.

– Я просила [неразборчиво] нам этот сальхов, зачем он ускорил.

– Ну так иди тогда все равно своей скоростью.

– На тренировках в три раза медленнее прыгает, как я могу так прыгать? Резко не в своем темпе. Опять из-за меня проигрываем, – сказала Бойкова тренеру Этери Тутберидзе после проката.