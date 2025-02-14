Бойкова – Тутберидзе после проката: «Опять из-за меня проигрываем»
Александра Бойкова эмоционально отреагировала на неудачный прокат.
Бойкова и Дмитрий Козловский представили короткую программу в финале Гран-при России в Красноярске. Партнерша коснулась льда рукой на выезде с параллельного тройного сальхова и допустила ошибку на приземлении с выброса тройной флип.
Пара получила 72,63 балла – худший результат в короткой программе с 2019 года.
– Я просила [неразборчиво] нам этот сальхов, зачем он ускорил.
– Ну так иди тогда все равно своей скоростью.
– На тренировках в три раза медленнее прыгает, как я могу так прыгать? Резко не в своем темпе. Опять из-за меня проигрываем, – сказала Бойкова тренеру Этери Тутберидзе после проката.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем